Більшість депутатів Енергодарської міськради склали повноваження, щоб їхні голоси не використали під примусом

Більшість депутатів Енергодарської міськради склали повноваження, щоб їхні голоси не використали під примусом

Депутати надалі продовжать займатися громадською роботою та опікуватися потребами громадян, які мешкають на їхніх округах та за іх межами.

Депутати Енергодарської міської ради 8-го скликання від політичних партій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "За Майбутнє", "Нова політика" та частина депутатів від колишньої партії "ОПЗЖ" склали свої повноваження.

Всі заяви направлені до відповідного органу, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Це рішення депутати різних фракцій пояснюють "неможливістю сумлінно та ефективно, в рамках діючого законодавства України, виконувати свої обов’язки". Депутати схвильовані тим, що їх голоси можуть бути використані під примусом — для створення будь-яких незаконних "народних республік" на території Енергодара під керуванням країни-агресора.

За словами Орлова, всі депутати, які склали свої повноваження, надалі продовжать займатися громадською роботою та опікуватися потребами громадян, які мешкають на їхніх округах та за іх межами.

Стосовно фінансування захищених статей витрат (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги) : воно і надалі буде здійснюватися за умови роботи Державного казначейства України.

Нагадаємо, станом на ранок 23 березня 2022 року всі чотири атомні електростанції України продовжують стабільно виробляти електричну енергію, забезпечуючц необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норми.

Окупанти викрали у Енергодарі заступника мера Івана Самойдюка.

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