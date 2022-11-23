Енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми: більшість громад області без світла

Частина міста Хмельницького також без водопостачання.

Внаслідок ракетних ударів армії РФ 23 листопада по об'єктах інфраструктури, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах Хмельницької області - окрім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

Крім того, частина міста Хмельницького без води. Гамалій наголсив, що енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми.

"Причина повного знеструмлення - масові терористичні ракетні удари по об’єктах енергетики всієї країни.

Деталі згодом", - наголосив Гамалій.

Нагадаємо, 23 листопада внаслідок атак РФ сталися влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

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