"Більшість карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від COVID-19": Ляшко пояснив нюанси

Також міністр назвав умову роботи навчальних закладів у "жовтій" зоні.
Епідситуація в Україні прогнозовано погіршується. Наразі зафіксовано перевищення загально-національного індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих. Також є тенденція до збільшення госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, водночас ситуація не є критичною.
Про це у середу, 8 вересня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшка під час засідання уряду.
"Наслідуючи практику європейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям", - зазначив він.
За словами Ляшка, більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи, або відвідувачі цих закладів, або різних сфер економіки.
Зокрема для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" рівня потрібен буде повний курс щеплення.
Так, приміром, за словами Ляшка, робота закладів освіти у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинація від COVID-19 хоча б однією дозою.
"І лише, коли ця постанова набере чинності, а це, як мінімум, 7 днів від моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), де розглянути питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами "зеленого" рівня, незважаючи на кількість вакцинованих працівників педагогічного складу", - резюмував очільник МОЗ.
Нагадаємо:
- Посилити карантин в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину.
- Що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину - у нашому матеріалі.