"Більшість карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від COVID-19": Ляшко пояснив нюанси

Також міністр назвав умову роботи навчальних закладів у "жовтій" зоні.

Епідситуація в Україні прогнозовано погіршується. Наразі зафіксовано перевищення загально-національного індикатора позитивних тестів серед усіх протестованих. Також є тенденція до збільшення госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, водночас ситуація не є критичною.

Про це у середу, 8 вересня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшка під час засідання уряду.

"Наслідуючи практику європейських країн, а також США, ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного. Тому цього тижня ми розпочали спільно з усіма міністерствами ґрунтовно працювати над змінами до карантинних норм, аби дотримуватись балансу між захистом населення від коронавірусу та його благополуччям", - зазначив він.

За словами Ляшка, більшість обмежень, які передбачені в "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки не будуть застосовуватись у разі, якщо будуть вакциновані колективи, або відвідувачі цих закладів, або різних сфер економіки.

Зокрема для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" рівня потрібен буде повний курс щеплення.

Так, приміром, за словами Ляшка, робота закладів освіти у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватися за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинація від COVID-19 хоча б однією дозою.

"І лише, коли ця постанова набере чинності, а це, як мінімум, 7 днів від моменту її розгляду на засіданні уряду, пропонуємо скликати засідання Національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС), де розглянути питання встановлення "жовтого" рівня на території всієї країни. До того часу всі, зокрема заклади освіти, продовжують працювати за правилами "зеленого" рівня, незважаючи на кількість вакцинованих працівників педагогічного складу", - резюмував очільник МОЗ.

Нагадаємо:

Посилити карантин в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину.

МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину. Що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину - у нашому матеріалі.

Коронавірус в Україні: МОЗ запропонувало перевести країну у "жовту" карантинну зону

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