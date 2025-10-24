- Дата публікації
Більшість контенту про "бусифікацію" ТЦК створено за допомогою ШІ — нардеп Потураєв
Нардеп Потураєв переконаний, що відео про «бусифікацію» ТЦК — це ІПСО та діпфейки, створені ШІ, майже всі ролики є підробками, знятими не в Україні.
Поширені у соціальних мережах відео, на яких нібито співробітники ТЦК примусово затримують громадян («бусифікують»), є переважно російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) та підробками.
Про це заявив Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу» та голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, в інтерв’ю виданню «Телеграф».
Аналіз контенту показав масові підробки
Микита Потураєв визнав, що окремі випадки порушення законодавства трапляються, і відповідальні за це особи несуть покарання. Проте, на його думку, загальна картина, яку малює вірусний контент, є хибною.
Нардеп послався на дані моніторингу громадських організацій, які використовували штучний інтелект для аналізу відео про ТЦК.
«З’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема», — наголосив Потураєв.
Раніше ТСН.ua писав про жахливу трегедію, коли у Києві помер 43-річний чоловік Роман Сопин, який впав у кому після ВЛК і «бусифікації».