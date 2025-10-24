Нардеп Микита Потураєв / © УНІАН

Реклама

Поширені у соціальних мережах відео, на яких нібито співробітники ТЦК примусово затримують громадян («бусифікують»), є переважно російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО) та підробками.

Про це заявив Микита Потураєв, народний депутат від «Слуги народу» та голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Аналіз контенту показав масові підробки

Микита Потураєв визнав, що окремі випадки порушення законодавства трапляються, і відповідальні за це особи несуть покарання. Проте, на його думку, загальна картина, яку малює вірусний контент, є хибною.

Реклама

Нардеп послався на дані моніторингу громадських організацій, які використовували штучний інтелект для аналізу відео про ТЦК.

«З’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту. Це просто діпфейки. І це проблема», — наголосив Потураєв.

Раніше ТСН.ua писав про жахливу трегедію, коли у Києві помер 43-річний чоловік Роман Сопин, який впав у кому після ВЛК і «бусифікації».