Більшість країн знайде свої праматичні інтереси: нардеп про мирний саміт в Саудівській Аравії

Пропозиції України, які сьогодні обговорюються в Саудівській Аравії, стосуються не лише європейського континенту. Йдеться про світову безпеку.

Про це сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики на міжнародного співробітництва Арсеній Пушкаренко в ефірі телемарафону.

"Усі підуть на наші пропозиції"

На його думку, більшість країн світу знайде в цій формулі миру свої прагматичні інтереси.

"Сьогодні та війна, яка йде в Україні, зачіпляє практично весь світ. Я переконаний, що нам вдасться залучити максимальну кількість країн до виконання всіх десяти пунктів", – акцентував Пушкаренко.

Він додав, що є покроковість виконання цих пунктів, і сьогодні ми переходимо від роботи з дипломатичним корпусом в Україні до роботи радників національної безпеки, політичних світових радників. Восени очікується світовий форум, який буде покликаний розв'язати й закінчити війну в України. Між цими двома форумами протягом 2023-2024 років передбачено десять секцій.

"Я переконаний, що в кожному з тих десятки пунктів долучаться на різних рівнях ти чи інші країни. І саме кожна із цих секцій буде відповідати викликам і розв'язанню викликів, які пов'язані з війно. І Китай, і ПАР, і Бразилія, які виходили зі своїми ініціативами щодо врегулювання, вони погодяться на наші пропозиції. Ми врахуємо сьогодні різні пропозиції й вони ляжуть в основу саме нашої формули миру", – наголосив Пушкаренко.

Нагадаємо, 5 серпня у Саудівській Аравії розпочався мирний саміт щодо України. Під час нього високопосадовці приблизно з 40 країн, за виключенням РФ, говоритимуть про варіанти припинення вторгнення Росії до України. Перші деталі – у матеріалі.

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