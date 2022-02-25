“Більшість людей сидять у підвалах”: окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині

“Більшість людей сидять у підвалах”: окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині

Окупанти не зупиняються.

Окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині. Мер міста Берислав Олексадр Шаповалов розказав Суспільному, що окупанти пішли в сторону Шилової Балки.

Місцевий житель Козацького Юрій телефоном розказав, що Козацьке і Шилове бомблять, йде наступ.

"Дуже сильно бомблять. Це війна. Ми у підвалах сидимо. У нас знайома звідти виїхала. Кам'янка, Шилове конкретно. Таврійськ під контролем Росії. ГЕС теж під Росією, оце ж хочуть відбить. Тут нагнали стільки танків, ГРАДи. Нова Каховка повністю засипана, основа - все там. Нагнали танків, у Новій Каховці майже по кожній вулиці стоять. Всі напоготові", - каже чоловік.

Жителька Таврійська також розповіла, що їхнє місто під контролем російських військ.

"Хочуть відбити, нагнали танків, ГРАДи. Майже на всіх вулицях Нової Каховки стоїть ворожа техніка. Вчора літали вертольоти, літаки. У Новій Каховці стоять БТРи, ГРАДи, у Мічуріна теж стоять. На околицях Таврійська городами йдуть танки. Хто може - від’їджає, більшість сидять у підвалах", - каже жінка.