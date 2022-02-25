“Більшість людей сидять у підвалах”: окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині

Окупанти не зупиняються.
Окупанти бомблять Козацьке і Шилове на Херсонщині. Мер міста Берислав Олексадр Шаповалов розказав Суспільному, що окупанти пішли в сторону Шилової Балки.
Місцевий житель Козацького Юрій телефоном розказав, що Козацьке і Шилове бомблять, йде наступ.
"Дуже сильно бомблять. Це війна. Ми у підвалах сидимо. У нас знайома звідти виїхала. Кам'янка, Шилове конкретно. Таврійськ під контролем Росії. ГЕС теж під Росією, оце ж хочуть відбить. Тут нагнали стільки танків, ГРАДи. Нова Каховка повністю засипана, основа - все там. Нагнали танків, у Новій Каховці майже по кожній вулиці стоять. Всі напоготові", - каже чоловік.
Жителька Таврійська також розповіла, що їхнє місто під контролем російських військ.
"Хочуть відбити, нагнали танків, ГРАДи. Майже на всіх вулицях Нової Каховки стоїть ворожа техніка. Вчора літали вертольоти, літаки. У Новій Каховці стоять БТРи, ГРАДи, у Мічуріна теж стоять. На околицях Таврійська городами йдуть танки. Хто може - від’їджає, більшість сидять у підвалах", - каже жінка.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.