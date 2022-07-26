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"Більшість на боці України": білоруси активно донатили на "польський" Bayraktar для ЗСУ

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"Більшість на боці України": білоруси активно донатили на "польський" Bayraktar для ЗСУ

Фото: commons.wikimedia.org

Білоруси зробили активний грошовий внесок на придбання БпЛА Bayraktar для України, на який збирали в Польщі.

Під час збирання вони зробили свою віртуальну скарбничку і задонатили чи не найбільше коштів.

Про це "Укрінформу" розповів організатор акції зі збору коштів на Bayraktar для України, польський журналіст Славомир Сєраковський.

"Хочу ще звернути увагу на те, як білоруси активно підтримали збір коштів на безпілотник для України. З першого дня я запросив білорусів, які проживають у Польщі, щоб вони створили свою віртуальну скарбничку у межах акції і в результаті вони зібрали найбільше коштів з усіх скарбничок. Це є свідченням того, що лукашенко - на боці путіна, але більшість білорусів – на боці України", - розповів журналіст.

У Польщі в межах акції "Bayraktar для України» зібрали понад 23,7 млн злотих із необхідних 22,5 млн злотих ($4,8 млн). Лише в персональній скарбничці білоруси задонатили понад $20 000 (93 тисячі злотих).

Нагадаємо, що у Канаді почали збирати кошти на Bayraktar для українських військових

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