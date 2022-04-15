"Більшість не підлягають відновленню": від початку війни у Харкові пошкоджено понад 2 тис. будинків

"Більшість не підлягають відновленню": від початку війни у Харкові пошкоджено понад 2 тис. будинків

Кількість пошкоджень зростає.

Від початку російської війни, 24 лютого, окупанти країни-агресорки пошкодили у Харкові 2055 будівель.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Втім, ця кількість не остаточна. З кожним дне вона зростає, наголосив мер. Адже обстріли армією Російської Федерації не припиняються.

"Є різні руйнування, руйнування житлового фонду, громадських будівель. На сьогодні 2055 будівель й споруд зруйновані. Більшість з них не підлягають відновленню. Є райони, де обстріли ведуться постійно. Там вже від житлових будинків взагалі нічого не залишилося", - сказав Терехов.

Як повідомлялося, Зеленський назвав наслідки для Росії через руйнування та спалення Харкова. Таких руйнувань, яких завдають російські окупанти, у місті не було останніх 80 років.

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