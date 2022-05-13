Більшість областей буде з грозами та рвучким вітром: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 травня

Більшість областей буде з грозами та рвучким вітром: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 травня

У п'ятницю, 14 травня, у багатьох регіонах України ітимуть короткочасні дощі, місцями з грозами та рвучким вітром.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 14 травня вночі в країні, крім північно-східної частини, вдень на Лівобережжі очікуються короткочасні дощі, подекуди грози (вночі та вранці у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями значні дощі), на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних, північних та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні Одещини до 16°, вдень в Україні 19-24°, на півдні до 27°.

14-16 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Полтавській, Харківській, Одеській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 14 травня вночі та вранці також ітиме короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°. 14-16 травня у столиці та області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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