Більшість областей "червоні": у яких карантинних зонах перебувають регіони України

Більшість областей "червоні": у яких карантинних зонах перебувають регіони України

Станом на 5 листопада лише три області із "жовтим" рівнем епіднебезпеки.

В Україні станом на 5 листопада три області перебувають у "жовтій" зоні, шість - у "помаранчевій", 15 регіонів та місто Київ відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Так, "жовтими" наразі є Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська області. До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області. "Червоних" регіонів, на жаль, найбільше:

м. Київ Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький припустив, що Харків може перейти до "червоної" зони.

Подолати пандемію допоможуть вакцини проти коронавірусу. У цьому контексті, очільник МОЗ Віктор Ляшко закликав вакцинуватись українців та пояснити необхідність щеплення своїм рідним та близьким, аби ті теж вакцинувалися.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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