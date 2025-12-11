ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Більшість областей поки залишатимуться без світла до 12 годин на добу — Укренерго

Відключення світла в більшості областей триватимуть за трьома чергами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У більшості регіонів України до кінця тижня запроваджено три черги споживачів, за якими відбуватимуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Це означає, що українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу.

В Укренерго зазначають, що прогнозувати ситуацію наперед зараз надзвичайно складно, оскільки українська енергетична система щодня зазнає російських ударів.

«Три черги графіків погодинних відключень — це те, що нас очікує. У деяких регіонах може бути легше, а в деяких — гірше», — йдеться в повідомленні.

В Укренерго додають, що інтенсивність та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від масштабу нових атак, стану мережі та рівня споживання.

Раніше повідомлялося, що енергетики фіксують різке збільшення аварійних ситуацій у мережах — здебільшого через перевантаження від побутових приладів.

Ми раніше інформували, що попри триваюче відновлення енергосистеми, режим обмежень електроспоживання залишатиметься, але може стати коротшим, якщо ППО ефективно відбиватиме ворожі атаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie