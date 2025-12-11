- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Більшість областей поки залишатимуться без світла до 12 годин на добу — Укренерго
Відключення світла в більшості областей триватимуть за трьома чергами.
У більшості регіонів України до кінця тижня запроваджено три черги споживачів, за якими відбуватимуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в НЕК Укренерго.
Це означає, що українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу.
В Укренерго зазначають, що прогнозувати ситуацію наперед зараз надзвичайно складно, оскільки українська енергетична система щодня зазнає російських ударів.
«Три черги графіків погодинних відключень — це те, що нас очікує. У деяких регіонах може бути легше, а в деяких — гірше», — йдеться в повідомленні.
В Укренерго додають, що інтенсивність та тривалість відключень можуть змінюватися залежно від масштабу нових атак, стану мережі та рівня споживання.
Раніше повідомлялося, що енергетики фіксують різке збільшення аварійних ситуацій у мережах — здебільшого через перевантаження від побутових приладів.
Ми раніше інформували, що попри триваюче відновлення енергосистеми, режим обмежень електроспоживання залишатиметься, але може стати коротшим, якщо ППО ефективно відбиватиме ворожі атаки.