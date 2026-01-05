Більшість поляків не вважає відносини з Україною партнерськими: нові дані опитування

60% поляків не вважають відносини з Києвом партнерськими / © Associated Press

Майже 60% поляків погоджуються зі своїм президентом Каролем Навроцьким, що відносини з Україною не базуються на партнерстві.

Такі результати соціологічного опитування, проведеного SW Research на замовлення Rzeczpospolita, повідомляє Belta.

Згідно з опитуванням, 25% респондентів дотримуються протилежної думки.

Крім того, 15,2% опитаних поляків обрали варіант «важко сказати».

Зазначимо, що соціологічне опитування SW Research проводилося 16-17 грудня 2025 року. Аналіз охопив групу із 800 інтернет-користувачів віком від 18 років. Вибірка була створена за системою випадкових квот.

Нагадаємо, 15 грудня 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв’ю інтернет-порталу Wirtualna Polska заявив, що «відносини між Україною та Польщею не можна назвати партнерськими, оскільки Київ ігнорує важливі для поляків питання». Він вважає ексгумацію на Волині важливим питанням, але для української сторони «вона навіть не є предметом реального розгляду».

Водночас Навроцький вимагає від Києва завершення «старих справ» в обмін на партнерство с Польщею. Президент Польщі заявив, що справжнє партнерство з Україною неможливе без вирішення складних питань, які вже давно «лежать на столі».