У період зимових свят у містах традиційно відкриваються різдвяні майданчики з частуваннями та сувенірами. Водночас у мовленні часто виникає сумнів: як правильно — “ярмарка” чи “ярмарок”?

Відповідь надали в каналі ”Correctarium — Українська мова”.

Як зазначають мовознавці, в українській мові нормативним є лише слово “ярмарок”. Саме так називають організований торг, який регулярно відбувається в певному місці з метою купівлі та продажу товарів.

Слово “ярмарок” належить до чоловічого роду, тож правильно вживати форми “різдвяний ярмарок”, “великий ярмарок”, “міський ярмарок”. Варіант “ярмарка” вважається помилковим і не відповідає нормам української літературної мови.

Правильне вживання:

Різдвяний ярмарок створює особливу святкову атмосферу.

Цей ярмарок вважають одним з найгарніших у Європі.

Такий мовний нюанс варто враховувати як у повсякденному спілкуванні, так і в публічних текстах чи оголошеннях.

