- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Більшість помиляється: як насправді правильно — "ярмарок" чи "ярмарка"
Під час зимових свят українці часто сумніваються, як правильно — “ярмарок” чи “ярмарка”. Пояснюємо мовну норму та наводимо правильні приклади вживання.
У період зимових свят у містах традиційно відкриваються різдвяні майданчики з частуваннями та сувенірами. Водночас у мовленні часто виникає сумнів: як правильно — “ярмарка” чи “ярмарок”?
Відповідь надали в каналі ”Correctarium — Українська мова”.
Як зазначають мовознавці, в українській мові нормативним є лише слово “ярмарок”. Саме так називають організований торг, який регулярно відбувається в певному місці з метою купівлі та продажу товарів.
Слово “ярмарок” належить до чоловічого роду, тож правильно вживати форми “різдвяний ярмарок”, “великий ярмарок”, “міський ярмарок”. Варіант “ярмарка” вважається помилковим і не відповідає нормам української літературної мови.
Правильне вживання:
Різдвяний ярмарок створює особливу святкову атмосферу.
Цей ярмарок вважають одним з найгарніших у Європі.
Такий мовний нюанс варто враховувати як у повсякденному спілкуванні, так і в публічних текстах чи оголошеннях.
Раніше ми розповідали, як перекладається слово “утренник” українською.