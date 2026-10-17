Більшість ракет пішла на Близький Схід: де Україна шукатиме захист від балістики

Володимир Зеленський / © Getty Images

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Більшість американських ракет PAC-2 і PAC-3 спрямували на Близький Схід. Наразі Україна потребує додаткової допомоги для захисту від повітряних атак.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За його словами, Україні необхідний окремий пакет протиповітряної оборони від європейських та інших партнерів. Водночас, каже Зеленський, союзники знають, які обсяги озброєння Київ отримує через механізм PURL, і розуміють потребу в додаткових постачаннях.

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«Ми розуміємо, у яких країн є достатня кількість, щоб надати Україні цю підтримку. Я дуже розраховую на це», — наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна разом із європейськими партнерами поступово просувається в роботі над антибалістичною системою FREJYA. Однак її розроблення потребує часу.

Крім того, Україна має контракти з Німеччиною на 2027–2028 роки. За задумом, нинішні потреби в протиповітряній обороні має покрити допомога партнерів, а згодом до неї долучаться німецькі постачання та система FREJYA.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що держава має великий дефіцит ракет до систем ППО Patriot. Київ продовжує отримувати ракети завдяки програмі PURL і допомозі партнерів, але зі слів президента, Україна “не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC2, PAC3».

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Водночас The Telegraph пише про те, що Іспанія та Греція відмовляються віддати ракети до Patriot. Зокрема, йдеться по цілі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Зокрема, Афіни мають щонайменше 200 ракет Patriot PAC-2, термін придатності яких (23 роки) добігає кінця.

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