Більшість регіонів - без світла і води, є загиблі: все, що відомо про масований ракетний удар РФ

ТСН.ua зібрав все, що відомо про чергову атаку Росії.

Сьогодні 23 листопада, Росія завдала чергової серії ударів по українській критичній інфраструктурі.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про чергову атаку Росії.

Повітряну тривогу на всій території України оголосили о 13.10. Незадовго після цього стала з'являтися інформація про прильоти, роботу ППО та жертви у багатьох регіонах нашої держави. У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення.

Загалом росіяни ракетами влучили у 16 об'єктів інфраструктури.

Київ і область

У Києві та області перші вибухи пролунали близько 14:00.

Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа. Станом на 18:20 кількість загиблих у Вишгородському районі внаслідок російського обстрілу зросла до чотирьох.

Також відомо про кілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури, а також влучання у приватному секторі у Чабанах.

Загалом внаслідок ракетного удару на Київщині постраждали 34 людини, п’ять із них — діти. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

У самій столиці окупанти влучили у житловий будинок. Через ракетні обстріли загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

Постраждали 11 мешканців столиці. 10 із низ госпіталізували. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Київ та область залишилася без електрики, частково без тепла та води. Електроенергії на Київщині не буде протягом доби. У столиці призупинене постачання води.

"Я сподіваюся, що сьогодні ввечері електрика буде відновлена, і буде відновлено водопостачання", - заявив мер Києва Віталій Кличко

Кличко з посиланням на військових розповів, що окупанти запустили на Київ 31 ракету. Українські захисники зуміли збити 21 ракету.

Тим часом у Києві повідмоляють про черги на АЗС. Люди намагаються запастися пальним, зокрема для генераторів.

Західний регіон

У Львові про "тривогу" сповістили о 13:11. У місті було чути вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни завдали двох ракетних удари по електропідстанції у Львівській області.

Внаслідок цього без електроенергії залишилися Яворівський, Червоноградський і Львівський райони області - загалом півтора мільйона людей. Також без електрики перебуває Львів. Станом на 18:20 міська влада повідомила, що близько половини Львова - знову зі світлом.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що у Львові працює 18 пунктів обігріву, де місцеві жителі та гості міста зможуть зігрітися.

На Закарпатті, Буковині, у Тернопільській та Івано-Франківській областях досі було тихо, але там також запроваджують графіки відключення електроенергії.

На Волині та Рівненщині також перебої з електро та водопостачанням через обстріли російських окупантів.

"Перебої з постачанням електроенергії в місті та селах громади у зв‘язку з обстрілами російськими терористами об‘єктів енергетичної інфраструктури в Україні. Чекаємо інформацію від енергетиків", - повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Ковельський міський голова Ігор Чайка на своїй Telegram-сторінці поінформував про знеструмлення міста Ковеля. З його слів, така ситуація наразі у всій області.

Центральні області та північ

Близько 13:00 вибухи пролунали у Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці (Полтавська область). Відомо, що сили ППО збили 8 ракет у Кременчуцькому районі.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що на території області було збито до десяти ракет. По території Полтавщини не влучила жодна ракета, але є падіння уламків, які впали на місцевість.

"Ніхто не постраждав, загиблих немає. Протягом найближчого часу стане відомо про строки відновлення електропостачання, коли люди зможуть повернутися до нормального життя", - сказав Лунін

На Дніпропетровщині через ракетну атаку РФ сталося різке зниження напруги у мережі, що призвело до аварійних відключень електрики. Також є проблеми з водою.

У Кривому Розі після масованої атаки РФ було введено в дію план роботи за повної відсутності електроенергії. У місті - блекаут.

У Кропивницькому були прильоти по енергетичному об’єкту, повідомляє Кіровоградська ОВА.

"Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла", - зазначив голова ОВА Андрій Райкович. Пізніше він додав, що а всіх, уражених ворожими ракетами енергетичних об'єктах, розпочато аварійно – відновлювальні роботи.

У Вінницькій області росіяни своїми ракетами також аткували об’єкти критичної інфраструктури, повідомили у місцевій ОВА.

Вибухи пролунали і в Хмельницькій області. Частина міста Хмельницького залишилися без води.

Харків і Донеччина

Через аварійні відключення Харків та Харківська область залишаються без електропостачання.

"Насамперед увесь електротранспорт зупинений, зупинена робота метро, ми евакуювали людей, ми закінчили евакуацію з потягів метро", — сказав мер Хакова Ігор Терехов.

Ще до масованої ракетної атаки, близько 07:40 ранку відбувся обстріл у Купянська. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років.

Уся підконтрольна територія Донецької області також залишилася без електроенергії, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Південь

У зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано пуски ракет як повітряного базування, типу Х-101, так і морського - типу "Калібр".

Сили протиповітряної оборони збили 15 крилатих ракет: 10 над Черкащиною, 1 над Миколаївщиною, по 2 - над Одещиною і Вінничиною.

Уламками однієї збитої ракети зруйнували господарчу будівлю на Одещині, де загинули майже два десятки свійських птахів. Люди не постраждали

Увечері окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік.

Небезпека на АЕС

Через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту, там працюють генератори.