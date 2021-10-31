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Більшість регіонів "червоні": у яких зонах опинилися області 31 жовтня

Більшість регіонів "червоні": у яких зонах опинилися області 31 жовтня

УНІАН

"Жовтих" областей в Україні майже не залишилося.

В Україні через поширення коронавірусу станом на 31 жовтня вже 15 областей та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. "Помаранчевими" наразі є вісім областей, "жовті" - дві.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:

  1. Дніпропетровська,
  2. Донецька,
  3. Житомирська,
  4. Запорізька,
  5. Івано-Франківська,
  6. Київська,
  7. Луганська,
  8. Львівська,
  9. Миколаївська,
  10. Одеська, 
  11. Рівненська,
  12. Сумська,
  13. Херсонська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська

До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області, а також Київ. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.

Слід зауважити, що 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони і посилює обмеження. Що буде заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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