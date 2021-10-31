Більшість регіонів "червоні": у яких зонах опинилися області 31 жовтня

"Жовтих" областей в Україні майже не залишилося.
В Україні через поширення коронавірусу станом на 31 жовтня вже 15 областей та відповідають "червоній" зоні епідемічної небезпеки. "Помаранчевими" наразі є вісім областей, "жовті" - дві.
Про це свідчать дані МОЗ.
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Згідно зі статистикою, у зв'язку із підвищеним коефіцієнт виявлення випадків інфікування, високим рівнем госпіталізацій і завантаженістю ліжок із киснем "червоній" зоні карантину відповідають:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Херсонська,
- Хмельницька,
- Чернігівська
До "помаранчевої" зони наразі належать Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька області, а також Київ. "Жовтими" є тільки дві області: Закарпатська та Кіровоградська.
Слід зауважити, що 1 листопада Київ переходить до "червоної" зони і посилює обмеження. Що буде заборонено від 1 листопада, читайте тут.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua