Більшість регіонів накриють дощі: прогноз погоди в Україні на неділю, 12 грудня

Карпати засипатиме снігом.

У неділю, 12 грудня, в Україні буде тепла, але у більшості областей багата на опади погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у західних областях очікується значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень близько 0°, вдень на Хмельниччині 5-7° тепла, в Карпатах сильний сніг, температура вночі та вдень 1-6° морозу. У Житомирській, Вінницькій, Одеській, вдень і в Київській, Черкаській, Миколаївській та Кіровоградській областях дощ, на решті території без опадів, температура вночі та вдень 2-7° тепла, у південних областях вдень 7-12°, у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 12 грудня вдень також ітиме дощ. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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