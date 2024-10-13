Більшість регіонів України накриють дощі: синоптики оновили прогноз на 13 жовтня 

Сьогодні, 13 жовтня, українців очікує дощова погода. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність.

Про це повідомив "Український гідрометеорологічний центр".

Вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 5-11°C, на півдні країни до 14°C. Вдень повітря прогріється до 15°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 17°C.

У Київській області очікують слабкий дощ та хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-8°C, а вдень підніметься до 12-14°C.

У Києві вночі очікується близько 7°C, а вдень - 12°C.

Раніше синоптики попередили про заморозки в Україні.

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