Більшість українців проти Росії, але є ті, хто підтримує позитивне ставлення – опитування КМІС

Негативне ставлення до Росії стало посилюватися саме після її агресивних дій, а не виникло раніше.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора – станом на жовтень 93% опитаних ставляться до РФ погано і лише 3% – добре.

Дані взяти з результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведених у вересні-жовтні.

"Після вторгнення стабільно абсолютна більшість українців погано ставляться до Росії. Станом на жовтень 2024 року 93% українців погано ставляться до Росії, а добре ставляться лише 3%", – повідомили у КМІС.

Слід підкреслити, що негативне ставлення до Росії стало посилюватися саме після її агресивних дій, а не виникло раніше.

"Російська влада та пропаганда стверджують, що їх агресивні дії є відповіддю на зростання антиросійських настроїв (хоча навіть це в будь-якому випадку не може виправдовувати воєнні дії). Проте наші дані показують, що українці зберігали добре ставлення до Росії, і тільки Росія своїми жорстокими кроками змусила українців переглянути своє ставлення", – зазначають соціологи.

Динаміка ставлення до Росії 2008 - 2024 рр. / Фото: КМІС

Соціологи також дослідили ставлення українців до росіян, які проживають у Росії, і виявили, що лише 8% українців мають до них позитивне ставлення, тоді як 84% — негативне.

Динаміка ставлення до росіян-мешканців РФ

У жовтні 2024 року переважна більшість українців у всіх регіонах негативно ставляться до Росії: від 96% на Заході до 88% на Сході. Лише невелика частка висловлює позитивне ставлення — від 1% на Заході до 5% на Півдні.

Динаміка ставлення до Росії у регіональному вимірі

Крім того, деяким українцям було поставлено питання щодо допустимого рівня близькості з росіянами (використовуючи шкалу Богардуса, де 1 означає згоду прийняти як члена родини, а 7 — не пускати до країни). Переважна більшість відповіла, що громадян Росії взагалі не слід допускати в Україну.

Соціальна дистанція до росія-мешканців

Нагадаємо, що більшість українців (63%) стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Соціологи вперше зафіксували зниження цієї частки.