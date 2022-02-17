Більшість українців не вірять у повномасштабний напад Росії - опитування

Більшість українців не вірять у повномасштабний напад Росії - опитування

При цьому 20,4% респондентів висловили думку, що вторгнення Росії до України все ж відбудеться.

Більшість українців не вірять у ймовірність повномасштабного нападу Росії. Водночас понад 50% переконані, що українська армія зможе захистити Україну у випадку загострення військової агресії з боку Росії.

Про це свідчать дані опитування всеукраїнського соціологічного дослідження експертно-аналітичного центру "Інститут Горшеніна".

Як повідомляється, 62,5% українців вважають, що повномасштабне вторгнення російської армії до України найближчим часом не відбудеться. З них 33,3% переконані, що вторгнення російської армії "скоріше не відбудеться", а 29,2% вважають, що "точно ні".

При цьому 20,4% висловили думку, що повномасштабне вторгнення Росії до України таки відбудеться. З них 16,0% вважають, що "скоріше так", а 4,4% — "точно так".

Крім того, більшість українців (53,4%) впевнені, що українська армія зможе захистити Україну у випадку загострення військової агресії з боку Росії, а 33,4% респондентів вважають навпаки.

Як зазначають в Інституті Горшеніна, опитування тривало від 2 до 14 лютого методом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів.

Загалом опитали 2000 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-17 лютого, більшість українців підтримують вступ України до НАТО (62% опитаних) та Євросоюзу (68%).