Більшість українців отримали другу дозу: у МОЗ повідомили про кількість COVID-щеплень за добу

Більшість українців отримали другу дозу: у МОЗ повідомили про кількість COVID-щеплень за добу

"Бустер" зробили загалом понад 636 тисяч українців.

В Україні від початку вакцинальної кампанії станом на 18 лютого проведено загалом 31 383 042 щеплення . За минулу добу 65 089 людей вакциновано проти COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ України.

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Згідно зі статистикою, за добу 17 лютого в Україні першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу – 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.

Від початку вакцинації компанії щеплено 15 649 48 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини. Також вже двома дозами вакциновано – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 осіб, а бустерну – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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