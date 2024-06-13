Більшість українців вважають, що Путін хоче знищити нашу націю — опитування КМІС

Більшість українців (60%) вважають, що Росія хоче знищити українську націю.

Про це йдеться у свіжому соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 16-22 травня 2024 року.

Як свідчать результати опитування, 34% респондентів вважають, що Російська Федерація прагне знищити українську націю, а 26% відповіли, що РФ хоче здійснити фізичний геноцид більшості населення країни.

"Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії. На думку 12% українців, Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде її слухатися у всьому. Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України", — розповіли у КМІС.

Соціологи зауважили, що один із варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди. Йдеться про проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. І 5% респондентів обрали цей варіант.

Більшість населення у всіх регіонах розуміє, що Росія не бажає зупинятися у своїх діях.

Водночас на заході та сході України (відповідно 3% до 13%) зростає частка тих, хто вважає, що Росія не претендує вже на більшість територій України і прагне лише зберегти за собою вже окуповані території.

"На сході відносно найбільше тих, хто вважає, що Росія хоче "денацифікувати" та демілітаризувати Україну без посягань на незалежність – 11% проти 3-6% в інших регіонах... Проте навіть якщо певна частина з них дійсно займає проросійську позицію, це все одно означає, що такі мешканці становлять абсолютну меншість у регіоні. Тобто в будь-якому разі більшість мешканців півдня і сходу мають цілком проукраїнські погляди", — наголосили у КМІС.

Нагадаємо, раніше розповідали, чи хочуть росіяни закінчити війну та на яких умовах.

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