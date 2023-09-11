Більшість українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію - опитування

Українці в своїй більшості вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях.

Про це стало відомо з дослідження за результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року.

Як стало відомо, за даними соціологів, станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних.

Що цікаво, українці більш старшого віку вимогливіші до влади. Якщо серед опитаних віком 18–29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком за 60 частка критично налаштованих зростає до 81%.

Нагадаємо, що якщо Захід зменшить допомогу, в Європі відбудеться проблема з українськими біженцями.

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