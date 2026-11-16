Більшість України охопила повітряна тривога: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У ніч проти понеділка, 16 листопада, повітряна тривога поширилася на більшість території України. Причиною стала загроза застосування ворогом балістичних ракет.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — йдеться у повідомленні військових.

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© із соцмереж

Станом на 04:24 повітряну тривогу через ракетну загрозу оголошено у Києві, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Крім того, у Кіровоградській області та частині Миколаївської області зберігається загроза застосування ворожих безпілотників.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до відбою.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нових масованих ударів по Україні. На тлі цієї загрози російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, зосереджуючи удари на окремих регіонах протягом кількох діб.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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