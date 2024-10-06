Більшості ветеранів з Хмельниччини відмовили в оформленні інвалідності: комбат 3-ї штурмової про корупційний скандал у МСЕК

Чи будуть озвучені імена справжніх бенефіціарів у верхах системи, яка перетворила надання інвалідності на своєрідний бізнес?

Більшість ветеранів війни з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи для оформлення інвалідності, отримали відмову.

Про це повідомив командир 2-го батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук у своєму Telegram-каналі.

За посиланням на інформацію від “надійної структури”, він зазначив, що цей показник далеко не єдиний у своїй критичності і коливається у позначці від 43 до 65% по всій Україні.

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“Очевидно що проблема має системний характер. Під час війни ця структура [МСЕК] остаточно перетворила надання інвалідності на своєрідний бізнес. Кожен хто хоче списатись, не воювати або отримати довідку про реальну інвалідність стає частиною схеми, де відмова чи затримка стає елементом шантажу. Платиш - отримуєш рішення, не платиш - чекатимеш роками. Джерела підтверджують, що під час війни цей процес набрав безпрецедентних масштабів”, - стверджує військовий.

Коментуючи недавній корупційний скандал зв МСЕК у Хмельницькій області, Дмитро Кухарчук задав риторичне запитання: чи будуть озвучені імена справжніх бенефіціарів у верхах системи та чи будуть ухвалені рішення саме щодо них - в МОЗ та НСЗУ?

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них виявили лише готівкою майже $6 мільйонів у різних валютах.

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