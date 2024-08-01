Більшу частину України охопила повітряна тривога: названа причина

Перебувайте в укриттях.
У Києві, Київській області та низці українських областей оголошена повітряна тривога.
"Київська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ в соціальних мережах.
Також подекуди лунають вибухи, зокрема, на Харківщині та у Новому Бугу (Миколаївщина).
Перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигналу повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Дніпрі та Запоріжжі чутно вибухи.
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