Більшу частину України охопила повітряна тривога: названа причина

У Києві, Київській області та низці українських областей оголошена повітряна тривога.

"Київська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ в соціальних мережах.

Також подекуди лунають вибухи, зокрема, на Харківщині та у Новому Бугу (Миколаївщина).

Перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигналу повітряної тривоги.

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Нагадаємо, що у Дніпрі та Запоріжжі чутно вибухи.

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