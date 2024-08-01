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Більшу частину України охопила повітряна тривога: названа причина

Більшу частину України охопила повітряна тривога: названа причина

Перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигналу повітряної тривоги. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У Києві, Київській області та низці українських областей оголошена повітряна тривога. 

"Київська, Чернігівська області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ в соціальних мережах. 

Також подекуди лунають вибухи, зокрема, на Харківщині та у Новому Бугу (Миколаївщина). 

Перебувайте в укриттях та не ігноруйте сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у Дніпрі та Запоріжжі чутно вибухи. 

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Тривога понад 7 годин! Вибухи в різних областях!

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