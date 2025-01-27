Більшу половину України охопила повітряна тривога: що відомо (мапа)

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Увечері 27 січня більшість областей України, крім поки що західного регіону, охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від ворожих безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили.

Карта повітряних тривог станом на 23:17

За інформацією моніторингових каналів, наразі зафіксовано БПЛА:

Київщина→Житомирщина.

Чернігівщина→Чернігів/Київщина.

Сумщина→Полтавщина.

Кіровоградщина→Черкащина.

Миколаївщина→Кіровоградщина.

Полтава→Кременчук/Кіровоградщина.

Дніпропетровщина→Кіровоградщина.

Дніпропетровщина→Павлоград.

Харківщина→Сумщина/Полтавщина.

Харківщина→Харків/р-н.

Крім того, у Мережі повідомляли, що у Харкові лунають вибухи.

Нагадаємо, що сьогодні в Запорізькій області росіяни влучили авіабомбами у багатоповерхівку, є постраждалі.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.