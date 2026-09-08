Білу Церкву атакували: після удару по підприємству спалахнула пожежа, над містом дим (відео)

Повітряна тривога на Київщині / © tsn.ua

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У Білій Церкві Київської області внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникли пожежа та задимлення.

Про це повідомила пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

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Жителів будинків, розташованих поблизу підприємства, закликали зачинити вікна та за можливості не перебувати в зоні задимлення.

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«Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникли пожежа та задимлення», — йдеться у повідомленні.

Станом на момент публікації повідомлення повітряна тривога у громаді тривала. Міська влада зазначила, що поблизу залишалися ворожі цілі.

Мешканців закликали перебувати в безпечних місцях і дотримуватися рекомендацій відповідних служб.

Зазначимо, що за повідомленням місцевих ЗМІ, РФ ударила по заводу, який виробляє їжу швидкого приготування REEVA.

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Нагадаємо, Росія двічі атакувала потяг на Сумщині. Там загорівся вагон, уже відомо про багатьох постраждалих.

Наразі всі осередки горіння повністю ліквідовані. З місця обстрілу рятувальники разом із місцевою владою вивезли 19 пасажирів.

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