Біля Бахмута прикордонники розбили групу росіян, які намагалися їх атакувати: скільки окупантів загинуло

На Бахмутському напрямку прикордонники знищили 8 окупантів, ще 13 поранили.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомили у пресслужбі ДПСУ України.



"Російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення. Артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку. Добили ворога у стрілецькому бою", - йдеться у повідомленні.

Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів.

Нагадаємо, за останніми даними Гештабу ЗСУ, армія РФ продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.

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