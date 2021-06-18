Біля берегів курортної Лебедівки знайшли снаряди на затонулому німецькому судні

Виявили 14 тисяч іржавих снарядів і патронів.

Поблизу берегів курортного містечка Лебедівка в Одеській області із затонулого німецького судна, яке майже 80 років тому потопив радянський підводний човен, сапери-водолази дістали снаряди і патрони.

Про це розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 18 червня.

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Про набитий боєприпасами корабель за тисячі метрів від берега відомо було ще з радянських часів. Утім, досі його не розміновували, бо не було фінансування. За два тижні, як розпочалась операція, рятувальники дістали близько 14 тисяч іржавих снарядів і патронів. Лише тоді дозволили пресі провести зйомку.

Працівники ДСНС підривають знайдене кожні три дні у спеціальному місці. Скільки триватиме робота, сказати точно не можуть. Сапери оглядають величезну площу дна довкола залишків потопленого судна.

Новини України: поблизу берегів Лебедівки водолази дістають снаряди з затонулого німецького судна

Як повідомлялося, арсенал часів Другої світової виявили у Бердянську. На стару мінометну міну в землі натрапили випадково, коли встановлювали стовпи освітлення у напівзакинутому дачному поселенні. Найімовірніше, кажуть сапери, понад 70 років тому на тому місці був полігон, куди після звільнення Бердянська від нацистів звозили небезпечні знахідки.

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