Біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав вибух: є загиблі та поранені (фото)

На Хмельниччині в Кам'янці-Подільському, пролунав вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, загинув чоловік, а ще четверо осіб отримали поранення.

Про це повідомили у Поліція Хмельницької області

"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарська повідомила Суспільному, що попередньо, загинув чоловік, четверо людей травмовані.

У поліції розповіли, що наразі на місці вибуху працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причини та обставини інциденту з'ясовуються, а про деталі буде повідомлено пізніше.

Наслідки вибуху у Кам'янці-Подільському / Фото: t.me/UA_National_Police

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ встановила обставини вербування терориста, який атакував будівлю ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

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