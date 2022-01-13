Біля дитячого візочка побачив калюжу: у Мелітополі чоловік вбив сусіда, бо справив потреби не в тому місці

Біля дитячого візочка побачив калюжу: у Мелітополі чоловік вбив сусіда, бо справив потреби не в тому місці

Чоловік побив сусіда і ліг спати, а зранку потерпілого знайшли на вулиці.

У Мелітополі Запорізької області батько маленької дитини жорстоко побив сусіда. Розбудили його правоохоронці, які звинуватили його у вбивстві.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Мелітопольський міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який до смерті побив сусіда у вересні минулого року. Йому дали 7 років в'язниці.

Згідно з матеріалами суду, обвинувачений повернувся додому близько дев'ятої години вечора. У сусідній половині будинку було гуляння, куди він зайшов, щоб випити горілки.

Потім він пішов додому і через деякий час біля дитячого візочка, який стояв в загальному коридорі, побачив калюжу. Його співмешканка припустила, що калюжу міг зробити сусід, який був уже дуже п'яний, тож вона пішла до нього розбиратися.

З сусідньої половини чоловік згодом почув крики співмешканки і поспішив на допомогу. Він побив сусіда - кривдника жінки, а потім зі співмешканкою вони разом пішли до магазину.

Коли повернулися, потерпілий стояв на подвір'ї і погрожував розправою. Обвинувачений знову його побив, після цього пішов до себе і ліг спати.

Вранці його розбудили співробітники поліції, а у дворі він побачив потерпілого, який лежав на землі.

У скоєному обвинувачений розкаявся, просив суворо його не карати.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 7 років ув'язнення. Оскільки він чекав на суд під домашнім арештом, під варту його візьмуть після набуття чинності вироку.

Нагадаємо, що в Ірпені Дід Мороз вибив зуби чоловіку через те, що той не заплатив йому гроші за фото.

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