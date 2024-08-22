Біля Франківська 17-річна водійка влаштувала жахливу ДТП: троє загиблих (фото)

Дівчина не мала права сідати за кермо.

На трасі Мукачево – Львів у селі Тязів 17-річна водійка Opel Insignia виїхала на зустрічну смугу та влаштувала смертельну ДТП.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

17-річна жителька Галича на Opel Insignia, обганяючи автомобіль, перетнула осьову лінію розмітки та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автівкою під керуванням 35-річного мешканця Чернівців.

"Внаслідок ДТП обоє водіїв загинули на місці події. Пасажир автомобіля Opel Insignia 2004 року народження – мешканець Галича – помер у кареті швидкої медичної допомоги. А пасажирку Skoda Octavia 1993 року народження – мешканку Вінниці – госпіталізували", – розповіли правоохоронці.

У дівчини, як з'ясувалося, не було водійського посвідчення та права керувати автомобілем. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.

Нагадаємо, на Львівщині водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку. Дівчинка загинула на місці.

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