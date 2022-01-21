Біля голови була калюжа крові: у Дніпрі в центральному парку знайшли тіло чоловіка

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
У Дніпрі в парку ім. Глоби виявили тіло чоловіка із черепно-мозковою травмою.
Про це пише "Інформатор".
Як з'ясувалося, тіло чоловіка знайшли поряд із пам'ятником Чкалову. Виявив його співробітник парку. Загиблий, ймовірно, безпритульний — із собою мав пакет із порожніми пляшками.
На вигляд чоловікові близько 50—60 років. Його особу поки що встановити не вдалося. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Відомо, що поруч із головою громадянина є пляма крові на асфальті.
Нагадаємо, що злочинці масово "замінували" десятки шкіл у всій Україні.
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