Біля Харкова затримали "на гарячому" агента ФСБ, який здавав позиції українських військових: відео

Біля Харкова затримали "на гарячому" агента ФСБ, який здавав позиції українських військових: відео

СБУ затримала агента, який здавав ворогу позиції українських військових на Харківщині.

Агента ФСБ затримали у передмісті Харкова.

Як повідомили в СБУ, ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через Інтернет.

"За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці затримали зрадника, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Читайте також: