Біля Херсона росіяни розстріляли швидку: загинули водій та пацієнт, якого везли в лікарню

Зараз медики намагаються врятувати життя колеги - 52-річного фельдшера.

Російські військові за кілька кілометрів від Херсона відкрили вогонь по двох автомобілях швидкої медичної допомоги. Одному автомобілю вдалося втекти від куль, а другу швидку окупанти розстріляли. Внаслідок нападу загинули водій і пацієнт, якого везли в лікарню.

Про це повідомила журналістка Анжела Слободян. Відео з місця події можна переглянути на її сторінці у Facebook тут. Та зазначимо, що у ролику присутні кадри, які не рекомендуються для перегляду чутливим людям.

"Живцем згоріли 64-річний водій швидкої та поранений, якого медики везли в лікарню. Поранено 52-річного фельдшера. Він у лікарні. Молимося аби він вижив", - написала журналістка.

Нагадаємо, у с. Волохів Яр Ізюмського району Харківської області російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями. Внаслідок нападу 5 людей загинули 6 поранено, усі – жителі Торецької громади.

Також сьогодні, 26 лютого, в Чернігові війська РФ обстріляли дитячий садок.