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Біля Херсона українські військові завдали потужного удару по ворогу, втрати окупантів з'ясовуються

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Біля Херсона українські військові завдали потужного удару по ворогу, втрати окупантів з'ясовуються

Збройні сили України контролюють ситуацію, покращують власні позиції, кажуть в ОПУ.

Сьогодні зранку, 5 березня, українські військові завдали потужного удару по російських окупантах біля Херсона. Зараз втрати противника встановлюються.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час відеозвернення.

"Активних противник зранку не вів, він робить окремі тактичні призвані покращити його позицію і забезпечити постачання. Збройні сили України контролюють ситуацію, покращують власні позиції та наносять окремі контрудари, авіаційні та артилерійські ураження противнику. Зранку в районі Херсона ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогу і зараз його втрати з'ясовуються", - сказав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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