Біля Херсона українські військові завдали потужного удару по ворогу, втрати окупантів з'ясовуються

Збройні сили України контролюють ситуацію, покращують власні позиції, кажуть в ОПУ.

Сьогодні зранку, 5 березня, українські військові завдали потужного удару по російських окупантах біля Херсона. Зараз втрати противника встановлюються.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час відеозвернення.

"Активних противник зранку не вів, він робить окремі тактичні призвані покращити його позицію і забезпечити постачання. Збройні сили України контролюють ситуацію, покращують власні позиції та наносять окремі контрудари, авіаційні та артилерійські ураження противнику. Зранку в районі Херсона ЗСУ завдали дуже потужного удару по ворогу і зараз його втрати з'ясовуються", - сказав він.