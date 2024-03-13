Біля Калуша легковик влетів у вантажівку: загинула жінка і 5-річна дівчинка

Медикам не вдалося врятувати водійку і дитину.

Напередодні ввечері, 12 березня, поблизу Калуша Івано-Франківської області сталася смертельна аварія, в якій загинули жінка та 5-річна дівчинка. Немовля перебуває у лікарні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

Аварія сталася біля АЗС. Зазначається, що 32-річна водійка Volkswagen Golf виїжджала з автозаправки та зіткнулася з вантажівкою, за кермом якої був 26-річний чоловік. Зазначається, що водій рухався прямо по автодорозі.

У результаті аварії водійка та двоє неповнолітніх пасажирів отримали важкі тілесні ушкодження. Їх шпиталізували до медзакладу. Втім, жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Піврічне немовля наразі перебуває в реанімаційному відділенні.

Поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп’яніння. Виявилося, що він був тверезий.

Біля Калуша автомобіль Volkswagen зіткнувся з вантажівкою з причепом Volvo. / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Поблизу Калуша легковик влетів у вантажівку: загинули жінка та 5-річна дівчинка.

Як повідомлялося, на Львівщині автобус з пасажирами потрапив у ДТП. Внаслідок цього транспортний засіб перевернувся. Постраждало 16 осіб.

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