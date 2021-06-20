Біля Канева на Дніпрі жінку з дитиною віднесло на 1,5 кілометра від берега

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, рятувальники доправили жінку з дитиною до берега.

Поблизу Канева Черкаської області жінка з дитиною плавали на надувному матраці на Дніпрі. Проте через сильний вітер їх віднесло від берега на 1,5 км.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Неподалік бази відпочинку "Купава Канівська", що на Канівщині, на відстані близько 1,5 км від берегу перебували на надувному матраці жінка з дитиною. Канівські рятувальники на моторному човні прибули на місце події та доставили потерпілих до берега", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

ДСНСсівці закликали відпочивальників у вітряну погоду або у місцях із сильною течією не використовувати плавальні засоби, які може віднести далеко від берега.

Нагадаємо, що у США семирічний хлопчик героїчно врятував тата і сестру, яких віднесло течією.

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