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Біля Керченської протоки утворилися "затори" з суден, які не можуть пройти через вибух на Кримському мосту

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Біля Керченської протоки утворилися "затори" з суден, які не можуть пройти через вибух на Кримському мосту

Фото: Associated Press

Морські затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки.

У районі Керченської протоки зібралися черги з російських суден, які не можуть пройти протокою через вибух на Кримському мосту.

Про це стало відомо з даних ресурсу Marine Traffic.

Біля тимчасово окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.

Згідно з картою, затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки — і в Чорному, і в Азовському морях. 

Скриншот сторінки з Marine Traffic / ©
Скриншот сторінки з Marine Traffic

Нагадаємо, російська влада заявила, що сьогодні, 8 жовтня, не вдасться запустити Керченську поромну переправу з анексованого Криму до Росії, хоч про це гучно заявляла "влада" півострова після вибуху на Кримському мосту. У РФ виправдовують це нібито "погодніми умовами".

Крім того, у Росії призупинили продаж квитків на потяги з та до півострова. Усі автобусні рейси до Криму та назад також були скасовані.

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