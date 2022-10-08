Біля Керченської протоки утворилися "затори" з суден, які не можуть пройти через вибух на Кримському мосту

Морські затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки.
У районі Керченської протоки зібралися черги з російських суден, які не можуть пройти протокою через вибух на Кримському мосту.
Про це стало відомо з даних ресурсу Marine Traffic.
Біля тимчасово окупованого Криму скупчилися десятки кораблів, які очікують дозволу на прохід. Майже всіх з них російські.
Згідно з картою, затори утворилися по обидві сторони Керченської протоки — і в Чорному, і в Азовському морях.
Нагадаємо, російська влада заявила, що сьогодні, 8 жовтня, не вдасться запустити Керченську поромну переправу з анексованого Криму до Росії, хоч про це гучно заявляла "влада" півострова після вибуху на Кримському мосту. У РФ виправдовують це нібито "погодніми умовами".
Крім того, у Росії призупинили продаж квитків на потяги з та до півострова. Усі автобусні рейси до Криму та назад також були скасовані.
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