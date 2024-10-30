Біля кордону на Львівщині жінка дивом розминулася з ведмедем: фото

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону на території Львівської області помітили небезпечного звіра, який пройшов лісовою дорогою всього за лічені хвилини перед тим, як тут з’явилася жінка.

Кадри із фотопастки опублікували у пресслужбі ДПСУ.

“На фото одна і та ж ділянка – “на патрулювання” вийшов ведмідь, за ним, з різницею у 4 хвилини – місцева жителька”, - йдеться у повідомленні.

Фотопастка зафіксувала ведмедя і місцеву жительку / Фото: ДПСУ

На щастя, з місцевою жителькою не сталося біди.

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Після отримання даних з фотопастки, прикордонники одразу знайшли жінку та попередили про небезпеку.

“Будьте обачними та пам’ятайте, що самостійні прогулянки поблизу кордону є небезпечними, адже, крім ведмедів, у лісах живуть й інші хижі звірі”, - попереджають українські прикордонники.

Нагадаємо, раніше одна з відеокамер прикордонників, встановлена в горах Івано-Франківщини на ділянці відділу “Шибене”, упіймала в об’єктив ведмедя.

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