Біля лінії фронту: військовий ЗСУ одружився з коханою та дізнався стать дитини (фото)

Пара закоханих дізналася, що у них буде хлопчик.

Український військовий побрався з коханою за кількадесят кілометрів від лінії фронту. Молодята взяли шлюб у колі найближчих друзів і побратимів.

Про це повідомила 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша.

"Відразу після одруження парі влаштували гендер-паті – вони дізналися стать майбутньої дитини. Буде хлопчик! Щиро вітаємо новостворену сім'ю!", – зауважили у бригаді.

Пара одружилася за кількадесят кілометрів від лінії фронту

Раніше ми писали про те, як штурмовик полку "Сафарі" одружився у госпіталі на Рівненщині. 35-річний Андрій Печенюк зазнав тяжких поранень на Бахмутському напрямку в жовтні. Його посікло осколками, деякі й досі лишаються у тілі та голові. Нині боєць працює над тим, щоб знову почати ходити.

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