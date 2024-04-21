Популярний ресторан біля Луцька відмовив вдові загиблого захисника у поминальному обіді: подробиці

Дружині загиблого Героя Олександра Гнатюка, який загинув 25 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, відмовили у проведенні поминального обіду у їхньому закладі. Йдеться про ресторанний комплекс "Жито" біля Луцька.

Про це Іванна Цюх - вдова загиблого Героя повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, що у суботу, 20 квітня, минула річниця від загибелі її чоловіка

"Між пацієнтами я почала обдзвонювати заклади близько Гаразджі, де похований мій чоловік. В одному закладі було все зайнято. Я зателефонувала в ресторанний комплекс "Жито", запитала у адміністратора, чи є можливість у суботу, 20 квітня від 13 до 15 години зробити поминальний обід за чоловіком. Мене опросили ввечері приїхати, узгодити меню", - розповіла дружина Героя у відео.

За її словами, вона приїхала у заклад з колегами, які стали свідками ситуації.

"Адміністратор Віталій не почув, виявляється, що це буде поминальний обід. Він був напідпитку. Я йому пояснила, що не треба пити на робочому місці і тоді зі слухом буде все добре. Ми спілкувалися з адміністратором, він сказав, що в них буде ще двоє хрестин і двоє день народжень на той час. Він показав, де ми маємо сидіти. І коли він вкотре почув слово "поминки", він дуже змінився", - мовиться у повідомленні.

Після чого жінці сказали, що вони не проводять поминки.

"Я йому кажу, що я не прошу знижок, я просто хочу дві години провести час з рідними людьми для себе, для своєї сімʼї, для свого чоловіка, з його побратимами, які приїхали. Він каже: "Як ви це будете робити? Там ювілей, хрестини, а ви зі своїми поминками. Може, підете в бесідки?". При девʼятиградусній чи десятиградусній температурі? Я запитала, де це в них прописано, бо в правилах такого немає. Натомість він нахабно відповів «це я так сказав. Я вам це озвучую", - продовжила розповідь жінка.

Однак згодом адміністратор зрозумів, яка "популярність" на нього може чекати після розголосу ситуації.

"Коли він побачив, що повставали усі свідки, які були у шоці, що таке відбувається на 10 рік війни і 2 роки повномасштабної, де хлопців повз везуть щодня "на щиті" тією дорогою. В нього риторика змінилася, купа пропозицій і таке інше. Ми пішли в інший заклад "Макіс" за 300 метрів від цього. Дівчатка нас заспокоїли, гарно прийняли, пообіцяли, що все буде добре і все добре зробили. Я їм дуже дякую", - зазначила Іванна Цюх.

У сусідньому закладі жінці розповіли, що це вже не перший випадок, коли людям відмовляють у проведенні поминок.

"В них так і є, така політика, люди часто до нас приходять, їм там відмовляють, вони плачуть, скаржаться і така ситуація. В мене не було сліз, в мене була лють. Хочу попросити всіх надати популярності цьому закладу і змінити їхню політику і щоб це було уроком для інших" - додала Іванна Цюх.

Реакція на скандал

Своєю чергою, у закладі "Жито" ситуацію не прокоментували. Наразі вони публікують дописи про підготовку до Великодня та про передзамовлення Великодних кошиків.

Ресторан не відреагував на скандал

Тим часом обурені корстувачі Мережі "закидали" один з дописів закладу негативними коментарями.

Коментарі обурених користувачів під дописом закладу

Коментарі обурених користувачів під дописом закладу

Раніше ми розповідали, що у прифронтовому Харкові персонал одного з закладів громадського харчування вигнав військового із закладу. Але їхня відмовка просто зіб’є з ніг будь-кого. Відвідувачів нібито дратує військова форма.

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