Біля Луцька від сильних поривів вітру обвалилася водонапірна вежа: село залишилось без води (фото)

Надзвичайники ліквідували конструкцію, що могла будь-якої миті обірватися.
Сьогодні вночі, 24 вересня, у селі Ратнів, що поблизу Луцька, від великих поривів вітру обвалилася водонапірна вежа. Внаслідок події мешканці села залишились без води.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Волинській області.
"Луцькі рятувальники, прибувши на місце виклику, провели аварійно-рятувальні роботи. Зокрема накинули металевий трос та закріпили його на зруйнованій конструкції резервуару і за допомогою лебідки ліквідували конструкцію, що могла будь-якої миті обірватися", - розповіли в ДСНС.
Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучили 2 одиниці спецтехніки та 13 надзвичайників.
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 вересня, в Карпатах випав сніг з дощем, в горах був рвучкий вітер і сильний туман. Через це рятувальники закликали утриматись від походів у високогір'я.