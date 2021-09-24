Біля Луцька від сильних поривів вітру обвалилася водонапірна вежа: село залишилось без води (фото)

Біля Луцька від сильних поривів вітру обвалилася водонапірна вежа: село залишилось без води (фото)

Надзвичайники ліквідували конструкцію, що могла будь-якої миті обірватися.

Сьогодні вночі, 24 вересня, у селі Ратнів, що поблизу Луцька, від великих поривів вітру обвалилася водонапірна вежа. Внаслідок події мешканці села залишились без води.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Волинській області.

"Луцькі рятувальники, прибувши на місце виклику, провели аварійно-рятувальні роботи. Зокрема накинули металевий трос та закріпили його на зруйнованій конструкції резервуару і за допомогою лебідки ліквідували конструкцію, що могла будь-якої миті обірватися", - розповіли в ДСНС.

Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучили 2 одиниці спецтехніки та 13 надзвичайників.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 вересня, в Карпатах випав сніг з дощем, в горах був рвучкий вітер і сильний туман. Через це рятувальники закликали утриматись від походів у високогір'я.

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