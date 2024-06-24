Біля Луцька знешкоджують уламки боєприпасів, які залишились після атаки РФ

Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна.

У поліції наголошують на небезпеці, яку можуть становити уламки касетних суббоєприпасів.

Про це інформує поліція Волинської області.

На місці падіння уламків ворожих повітряних цілей продовжують працювати вибухотехніки поліції Волині.

Вони виявляють та знешкоджують суббоєприпаси, які є вкрай небезпечними, ця робота триває і сьогодні.

Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна, потрібно повідомити про це поліцію: небезпечні предмети вилучать та знищать.

Нагадаємо, у Луцькому районі уламки повітряних цілей нанесли шкоду майну громадян. На щастя, люди не постраждали.

Однак осколки боєприпасів розлетілись на значну територію, вони можуть бути між будинками, в городах, на вулицях тощо.

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Такі суббоєприпаси містять уражаючі елементи у вигляді кульок, всередині наявна вибухова речовина. Загалом, вони невеликі, вагою до 2 кілограмів, тож можуть викликати цікавість як дорослих, так і дітей. Але чіпати їх самостійно – вкрай небезпечно. Не проводьте жодних маніпуляцій з цими предметами самостійно.

Поліцейські завжди поруч, прибудуть на допомогу і зроблять все необхідне, аби убезпечити людей.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області сталися вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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