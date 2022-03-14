Біля Львова розгорнули польовий госпіталь, який зможе одночасно приймати до 60 пацієнтів, - ОВА

Американські лікарі розгорнули біля Львова польовий госпіталь, де безкоштовно надаватимуть медичну допомогу усім, хто потребуватиме її в умовах війни.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
“Розгорнула його міжнародна гуманітарна організація «Сумка Самарянина». Львівська обласна військова адміністрація буде всіляко сприяти розвитку цієї важливої ініціативи”, - розповів очільник Львівщини.
За його словами, одночасно госпіталь зможе прийняти 60 пацієнтів. “Є велика команда – близько сотні медпрацівників. Частина з них має досвід роботи в Іраку. Усе необхідне для надання допомоги медики привезли зі собою. У госпіталі надаватимуть допомогу цілодобово”, - зазначив Козицький.
Тут можна буде отримати невідкладну допомогу; хірургічну допомогу; стаціонарні та амбулаторні послуги; послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
Максим Козицький також додав, що цього тижня запрацює також польовий госпіталь на Яворівщині. Його розгорнуть ізраїльські медики.
“Українці стійкі, а така підтримка пришвидшує нашу перемогу. Дякую нашим справжнім друзям”, - наголосив він.