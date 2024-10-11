Біля Львова сталася жахлива аварія за участі автобуса, вантажівки і легковиків: є жертви (фото)

Зранку 11 жовтня на обʼїзній Львова сталася масова ДТП за участі автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Чиновник уточнив, що аварія сталася близько 06:30 в районі села Чишки - на автодорозі М-06 Київ - Чоп. З його слів, станом на 07:30 відомо про двох загиблих та 27 травмованих, які мають травми різного ступеня важкості.

Тим часом у Патрульній поліції зауважують, що рух дуже ускладнений. Транспортні засоби скеровують через місто Винники.

Аварія біля Львова 11 жовтня. / Фото: Максим Козицький / Facebook

ДТП на об'їзній Львова 11 жовтня.

Нагадаємо, днями моторошна ДТП сталася у Харкові. Чоловік на автомобілі "ВАЗ" виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Загинули двоє осіб.

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