Біля Львова сталася жахлива аварія за участі автобуса, вантажівки і легковиків: є жертви (фото)

Щонайменше дві людини загинули.
Зранку 11 жовтня на обʼїзній Львова сталася масова ДТП за участі автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Чиновник уточнив, що аварія сталася близько 06:30 в районі села Чишки - на автодорозі М-06 Київ - Чоп. З його слів, станом на 07:30 відомо про двох загиблих та 27 травмованих, які мають травми різного ступеня важкості.
Тим часом у Патрульній поліції зауважують, що рух дуже ускладнений. Транспортні засоби скеровують через місто Винники.
Нагадаємо, днями моторошна ДТП сталася у Харкові. Чоловік на автомобілі "ВАЗ" виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Загинули двоє осіб.
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