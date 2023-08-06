Біля Одеси обвалився схил на узбережжі, загинула дитина

На узбережжі біля Одеси обвалився схил на одному з пляжів.

На Одещині на узбережжі у селі Фонтанка 6 серпня обвалився схил. Людей засипало піском, загинув хлопчик.

Про це повідомила поліція Одеської області.

"Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув обриву, внаслідок чого засипало дитину", – зазначено у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, хлопчик помер до приїзду "швидкої" та рятувальників. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики.

Триває розбір пород зсуву, аби переконатися, що під ним більше нікого немає. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Київщині підліток на скутері збив дитину – обоє опинилися у лікарні (фото).

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