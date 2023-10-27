Біля опівночі у нього стріляли двічі: стали відомі подробиці замаху на зрадника Царьова

На момент прибуття швидкої, Царьов був непритомний, з великою крововтратою.

Інформацію про замах на колишного нардепа і зрадника України Олега Царьова підтвердили його рідні. Близько опівночі на території санаторію в анексованому Криму, де він мешкає, у Царьова двічі стріляли.

Про це повідомив адмін Telegram-каналу Олега Царьова.

"Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає. Поки що це вся інформація", - йдеться у повідомленні на каналі колаборанта.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму скоєно напад на зрадника Царьова, він у реанімації.

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