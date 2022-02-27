Біля Прилук ЗСУ вщент розбили танкову роту російських окупантів

Рота знищена разом з особовим складом.

В Чернігівській області в м. Прилуки українська армія розбила танкову роту Російської Федерації.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Одним з підрозділів Збройних Сил України в результаті боїв за незалежність нашої держави в районі нп Прилуки знищено танкову роту армії РФ. Рота знищена разом з особовим складом", - йдеться у повідомленні.